Un soccorso particolare per i Vigili del fuoco in montagna. Degli escursionisti al Pian delle Figge, sopra Pra, in Liguria, hanno chiamato i Vigili del fuoco perché Baloo, il loro cane di razza Bovaro del Bernese, "non ce la faceva proprio più a camminare", scrive il Comando provinciale dei Vigli del Fuoco di Genova sui social, ed "era ad oltre due ore di cammino dalla vettura". I vigili del fuoco, intervenuti insieme al soccorso alpino, spiegano che "il cagnone" è stato posto "su una speciale barella da trasporto in montagna, lo abbiamo condotto come una regina sino alla macchina". Per l'operazione, ha aggiunto il capo della squadra intervenuta, Max Saveri, "la mia squadra e i ragazzi del soccorso alpino hanno camminato sui sentieri al buio per circa tre ore, delle quali circa 2 con 50 kg in spalla".