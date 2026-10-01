"Le rotte-la guerra delle narrazioni", torna a Rapallo 'Liguria d'autore', tra gli ospiti Tajani, imprenditori e giornalisti

L'appuntamento è per il 3 e il 4 ottobre a Rapallo. Torna 'Liguria D’Autore', la rassegna ideata da Valentina Fontana e organizzata da 'Vis Factor', giunta alla quinta edizione. Due giorni di dibattiti e incontri, per capire come si costruisce oggi la realtà: dalla politica all’informazione, dalla geopolitica alla scienza, dalle infrastrutture alla giustizia. Tra i protagonisti il leader di Fi, Antonio Tajani, il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, Carlo Fidanza, Alessia Morani, Alessandra Ghisleri, Maurizio Belpietro, Alessandro Sallusti, Gianluigi Nuzzi, Francesco Vecchi, Davide Casaleggio, Matteo Bassetti, Mario Venditti e numerosi esponenti della politica, del giornalismo, dell’impresa e della società civile. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio dei dicasteri della Cultura e el Turismo, della Regione Liguria e del Comune di Rapallo, tra il Teatro delle Clarisse e il Boutique Art Hotel Splendide Riviera.Il titolo scelto quest'anno è 'Le Rotte-La guerra delle narrazioni'. Una domanda attra versa l’intero programma: chi decide oggi cosa è vero? In un sistema nel quale, si legge in una nota, una "notizia, un’immagine o un video possono diventare virali prima ancora di essere verificati, la distanza tra fatto e percezione si accorcia sempre di più". La kermesse parte da qui per attraversare le rotte lungo cui oggi si muovono informazione, consenso, propaganda, tecnologia, paura e reputazione.

Il programma si apre sabato alle 17, al Teatro delle Clarisse, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci. Si parte "dalla politica e dal rapporto tra voto, comunicazione, sondaggi, social e costruzione del consenso, per arrivare al ruolo dell’informazione e alla trasformazione del diritto di cronaca nell’epoca in cui non sono più soltanto i giornali a produrre e diffondere notizie". Il percorso si sposta quindi sulla geopolitica, tra nuove polarizzazioni, risorse strategiche, tecno logia e intelligenza artificiale, per affrontare poi il rapporto tra scienza, propaganda e potere: il modo in cui ricerca, salute, università e conoscenza entrano oggi nel dibattito pubblico e diventano terreno di confronto. Un altro passaggio è dedicato alle infrastrutture, dalle rotte marittime e portuali alle reti digitali, attraverso cui viaggiano merci, persone, dati e informazioni e che assumono un ruolo sempre più strategico nella competizione geopolitica. La giornata si chiude con la giustizia e il processo mediatico, tra cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza, diritto di difesa e reputazione: il momento in cui la narrazione pubblica può arrivare prima della sentenza.

Domenica 4, alle 11.30, presso il Boutique Art Hotel Splendide Riviera, il percorso arriva al suo punto finale con 'Come si distrugge una reputazione', un focus dedicato al crime e al rapporto tra cronaca, giudizio pubblico e identità. Il tema della reputazione diventa così l’ultima tappa delle rotte attraversate durante la rassegna: dal fatto all’informazione, dall’informazione alla narrazione, dalla narrazione alla percezione, dalla percezione al giudizio. ''Partiamo dal consenso e attraversiamo informazione, geopolitica, scienza, infrastrutture e giustizia per arrivare alla reputazione'', spiega Fontana, ideatrice delle rassegne D’Autore e CEO di Vis Factor, che sottolinea: '' La vera partita oggi non è soltanto stabilire quali siano i fatti, ma capire chi li racconta, attraverso quali strumenti e quanto quel racconto sia in grado di orientare la percezione della realtà''.