Nel tardo pomeriggio di oggi a Bossico, in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie 61enne soffocandola. A chiamare le forze dell'ordine è stato proprio il marito, che si è consegnato ai carabinieri della stazione di Sovere intervenuti sul posto. Vani i soccorsi degli operatori del 118 intervenuti che hanno tentato di rianimare la donna. Sul posto anche il nucleo operativo di Clusone, l'investigativo di Bergamo e il pubblico ministero. Non risultano, al momento, precedenti interventi per liti in famiglia o denunce sporte dalla donna nei confronti del marito.