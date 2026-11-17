Bonelli: "Quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. Senza programma coraggioso niente primarie"
"Sulla patrimoniale chiudiamo. Se non ai tavoli adesso, chiudiamo tra noi quattro. Anche perché senza patrimoniale non c'è la coalizione. Noi stiamo mettendo a punto una serie di misure di welfare che vanno coperte. Ci sono i soldi del riarmo, quelli del Ponte e qui siamo tutti d'accordo. Ma, oltre a questo, è giusto che il welfare lo paghi anche chi ha di più". A dirlo è il segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti alla Camera. E la proposta M5S sulle rendite finanziarie? "Conte ha detto che è complicato" tassare i patrimoni perché "ci sarebbe la fuga dei capitali. Ma se il problema è questo, le rendite finanziare sono ancora più volatili".
Sul punto interviene poi anche Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e deputato Avs: "Alleanza Verdi e Sinistra ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all'avvio della costruzione del programma. Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l'Italia o rischiamo l'irrilevanza. La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra”.
A stretto giro, la puntalizzazione del leader M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro alla Terza università. Al tavolo del centrosinistra "siamo d'accordo tutti sul fatto che debba esserci una redistribuzione seria per il ceto medio impoverito e per le fasce più deboli della popolazione. Su questo siamo tutti d'accordo. Per quel che riguarda gli strumenti confrontiamoci, è anche un problema tecnico per vedere gli strumenti più efficaci", ha detto. "Siamo assolutamente d'accordo di aggredire le grandi ricchezze finanziarie e adeguare il sistema al principio di progressività, lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe", ha aggiunto il leader M5S.