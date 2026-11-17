Lo riferisce la Cnn, citando sei fonti a conoscenza della situazione. Non si tratterebbe di un attacco informatico
La rete informatica altamente riservata utilizzata per le comunicazioni interne dalla National Security Agency (Nsa), l'agenzia di intelligence del Dipartimento della Difesa statunitense, è fuori servizio. Lo riferisce la Cnn, citando sei fonti a conoscenza della situazione. Il sistema, denominato 'Nsa Net', permette ai dipendenti dell'agenzia di scambiarsi informazioni classificate.
Al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un attacco informatico. L'Nsa sta cercando di individuare le cause del malfunzionamento e di valutarne la portata. Nel frattempo, l'agenzia ha disposto ingressi scaglionati sul posto di lavoro per il proprio personale.