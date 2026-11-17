La rete informatica altamente riservata utilizzata per le comunicazioni interne dalla National Security Agency (Nsa), l'agenzia di intelligence del Dipartimento della Difesa statunitense, è fuori servizio. Lo riferisce la Cnn, citando sei fonti a conoscenza della situazione. Il sistema, denominato 'Nsa Net', permette ai dipendenti dell'agenzia di scambiarsi informazioni classificate.

Al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un attacco informatico. L'Nsa sta cercando di individuare le cause del malfunzionamento e di valutarne la portata. Nel frattempo, l'agenzia ha disposto ingressi scaglionati sul posto di lavoro per il proprio personale.