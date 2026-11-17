È stato rintracciato e arrestato un romano di 26 anni, rifugiatosi in Spagna dopo aver sparato alcuni colpi d'arma da fuoco all'interno del parcheggio Saba di Villa Borghese a Roma nel 2025. Gli impianti di videosorveglianza del parcheggio hanno mostrato uno scooter, poco prima delle sei di un mattino della fine di aprile del 2025, ha fatto accesso al parcheggio a pagamento di Villa Borghese bypassando le procedure di ingresso. Intercettato dagli addetti alla vigilanza del parcheggio, ne è nato un alterco sfociato con l'estrazione di un'arma da parte dello scooterista, che nonostante gli appelli a desistere anche di una terza persona, non ha esitato a esplodere alcuni colpi nella direzione di uno dei vigilantes. Al 26enne vengono contestati i reati di tentato omicidio, ricettazione, nonché porto abusivo di armi.