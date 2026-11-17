“Se mi sono sorpreso di me stesso? Io voglio dare grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana - è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa - c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera - ho ricevuto naturalmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene”.

Lo ha detto il Papa ai media al seguito sul volo che dal Perù lo ha riportato a Roma. "E poi - ha aggiunto sulla sua salute a poco più di un mese per l’asportazione di un tumore maligno al polmone come riporta Vatican news - la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso".