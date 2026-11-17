"Ribadita la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali"

Maggioranza al lavoro sulla legge di bilancio in vista della scadenza della presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio alla Camera prevista per le 18 di oggi. Si è svolta questa mattina, riferiscono fonti della maggioranza, una riunione convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i Vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il "confronto si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione e ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento".

"L’obiettivo'', assicurano le stesse fonti, è "di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza".

''Tutti i partecipanti" al vertice tra i leader di centrodestra di oggi, ''hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali'', riferiscono fonti della maggioranza. Durante il vertice di oggi tra i leader del centrodestra di governo ''è stata confermata l'attenzione prioritaria per l'adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza''.