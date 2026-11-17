La donna era stata condannata alla stessa pena in primo grado, per concorso in omicidio volontario del calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989
Confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro la condanna in primo grado a 16 anni per Isabella Internò, imputata per l'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis Bergamini, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico.
La Procura Generale aveva chiesto 23 anni, sette in più della condanna inflitta in primo grado, considerando l'aggravante della premeditazione e la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche.
Per anni la morte del calciatore era stata archiviata come suicidio, tesi a cui la famiglia non ha mai creduto, riuscendo - anni dopo - a far riaprire il caso.