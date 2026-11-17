Il Presidente della Repubblica è arrivato alla fondazione Irccs istituto neurologico Carlo Besta di Milano. Ad accoglierlo in via Celoria il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il prefetto Claudio Sgaraglia, che lo hanno accompagnato all'interno della struttura, dove il capo dello Stato era atteso dalla presidente dell'istituto Marta Marsilio, dal dg Angelo Cordone e dal direttore scientifico Giuseppe Lauria Pinter. Affacciati alle finestre pazienti, sanitari e dipendenti del Besta, che applaudendo hanno gridato "bravo Mattarella".