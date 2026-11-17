Il Giappone ha fatto alzare i suoi jet. E da Tokyo è arrivata una protesta "forte" dopo che due velivoli, "due sospetti velivoli russi", hanno violato lo spazio aereo giapponese alle prime ore di ieri. Anche la Corea del Sud ha fatto alzare i caccia, dopo aver rilevato la presenza di velivoli militari russi nella zona di identificazione della difesa aerea e Taiwan ha reso noto di aver "risposto" secondo le procedure a circostanze simili a quelle, denunciate da Seul e Tokyo. Tutto avviene alla vigilia del summit Apec in Cina, a ridosso dell'atteso trilaterale annunciato a Shenzhen tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin a margine del vertice e nel contesto di relazioni più che difficili tra Tokyo e Mosca.

Putin è, infatti, arrivato a Shenzhen, per partecipare al vertice dell'Apec ma anche, a margine, a un bilaterale con Xi Jinping domani e al trilaterale, con anche Donald Trump in programma giovedì. I media ufficiali cinesi raccontano che Putin è stato accolto in aeroporto da Cai Qi, componente del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

La protesta di Tokyo e la rotta dei velivoli

Il ministero della Difesa del Paese del Sol Levante, ha riportato l'agenzia Kyodo, ha accusato due "sospetti" velivoli russi di aver violato lo spazio aereo del Giappone al largo della prefettura meridionale di Fukuoka e ha precisato che si sono alzati caccia in risposta alle "violazioni dello spazio aereo sulle acque a nordovest dell'isola di Okinoshima". "Assolutamente inaccettabile", ha detto il portavoce del governo di Tokyo, Minoru Kihara, denunciando una "minaccia per la nostra sicurezza". Stando a quanto reso noto dal ministero, i velivoli hanno sorvolato lo Stretto di Tsushima, sono passati tra l'isola di Yonaguni e Taiwan per poi continuare il volo verso l'Oceano Pacifico. Yonaguni è l'isola del Giappone più vicina a Taiwan.

Da Taiwan, costantemente sotto il pressing militare della Cina che vuole la "riunificazione" dell'isola di fatto indipendente, il ministero della Difesa ha fatto sapere via X che i militari hanno risposto secondo le procedure, dopo che "due velivoli militari russi" sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea da nordest. Taipei ha condannato l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata oltre quattro anni fa e ha annunciato subito - il 25 febbraio del 2022 - l'adesione alle sanzioni economiche internazionali contro la Russia.

La Corea del Sud ha confermato di aver fatto alzare i jet dopo che "diversi velivoli militari russi", come reso noto dallo Stato Maggiore di Seul e riportato dall'agenzia Yonhap, sono entrati nella sua zona di identificazione della difesa aerea volando sul Mar del Giappone. Non è stato violato lo spazio aereo sudcoreano, hanno precisato da Seul. Al momento non è chiaro se nei tre casi si sia trattato degli stessi velivoli. Il Mar cinese orientale comprende, come ricorda la Bbc, zone di identificazione della difesa aerea autoproclamate e che si sovrappongono e i velivoli militari non hanno l'obbligo di notificare ai governi il passaggio prima di entrare in questi settori. Intanto il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno avuto un colloquio a Manila a margine del vertice Asean. Takaichi è impegnata anche con i leader del Quad, che vede protagonisti Australia, India e Stati Uniti, oltre al Giappone. Non è un'alleanza militare, ma serve - nelle parole degli osservatori - a bilanciare l'influenza crescente nell'area della Cina. La Repubblica popolare ha stretti rapporti, sia a livello diplomatico che militare, con la Russia.