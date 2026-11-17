La 'cacciata' del senatore ‘ribelle' è stata decisa dai senatori del Carroccio, dopo circa un’ora e mezza di riunione a palazzo dei Beni spagnoli

Massimiliano Romeo, a quanto si apprende, è stato sfiduciato come capogruppo al Senato della Lega con 22 voti a favore su 27 presenti. La 'cacciata' del senatore ‘ribelle' è stata decisa dai senatori del Carroccio, dopo circa un’ora e mezza di riunione a palazzo dei Beni spagnoli, sede dei gruppi parlamentari del Senato.

Allo stesso tempo i senatori leghisti hanno eletto Marco Dreosto come nuovo capogruppo della Lega con 22 voti a favore.