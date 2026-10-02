Sanità, prevenzione al cittadino: a Cagliari è già boom di adesioni agli screening Fism
Seconda tappa di 'Fism for People' dopo Bari - Gesualdo, 'dobbiamo andare incontro ai cittadini'
A Cagliari 'Fism for people - Facciamo germogliare la prevenzione'
Seconda tappa di 'Fism for People' dopo Bari - Gesualdo, 'dobbiamo andare incontro ai cittadini'
'Impegno per intercettare un problema di salute nella sua fase iniziale per fare la differenza concreta in cura e guarigione'
Il sottosegretario alla Salute a Cagliari per Fism for People parla di prevenzione e diagnosi precoce, 'per le malattie rare rafforzato lo screening neonatale'