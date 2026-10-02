circle x black
Cerca nel sito
 

Spagna, bocciati i decreti sulla casa di Sánchez: proteste davanti al Congresso

Il Parlamento respinge le misure del governo sulla crisi abitativa. Junts vota contro e nelle piazze esplode la protesta: "Vergogna" e "sciopero generale"

Proteste in Spagna - (Afp)
Proteste in Spagna - (Afp)
02 ottobre 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il parlamento spagnolo ha bocciato le proposte di legge presentate dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la crisi abitativa che ha scatenato proteste in tutto il Paese. Il primo provvedimento è stato respinto con 172 voti a favore e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Il Partito popolare e Vox hanno accolto con favore l'esito delle votazioni, applaudendo in aula.

Decisivo è stato anche il voto contrario di Junts, che aveva chiesto al governo di ritirare i testi e di elaborare un nuovo provvedimento sulla casa. Le misure prevedevano, tra le altre cose, maggiori tutele contro gli sfratti, proroghe dei contratti di affitto e interventi sugli affitti stagionali.

Fuori dal Congresso, centinaia di manifestanti hanno contestato il risultato delle votazioni gridando "vergogna" e "sciopero generale". "I loro profitti, la nostra miseria", hanno gridato, affermando che "la lotta è l'unica via".

La protesta arriva dopo settimane di mobilitazioni e accampamenti in diverse città spagnole. A Madrid i manifestanti hanno raggiunto il Congresso mentre era in corso il dibattito sui provvedimenti. Il diritto alla casa è diventato così uno dei principali temi del confronto politico e sociale nel Paese.

Per il governo Sánchez, la doppia bocciatura rappresenta una nuova difficoltà parlamentare e rende necessario riaprire il confronto con le forze politiche per cercare un accordo su nuove misure.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crisi abitativa spagna news emergenza abitativa spagna spagna emergenza casa spagna sfratti sfratti spagna
Vedi anche
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza