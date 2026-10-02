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Ex vicepresidente Regione siciliana Gaetano Armao indagato per corruzione, Procura chiede arresto

Il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, verrà interrogato nei prossimi giorni. In tutto nove le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta

Ex vicepresidente Regione siciliana Gaetano Armao indagato per corruzione, Procura chiede arresto
02 ottobre 2026 | 11.25
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

L'ex vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao è indagato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Per lui, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto. Armao verrà interrogato nei prossimi giorni.

Una perquisizione è stata disposta dalla Procura presso gli studi sia a Palermo che a Roma e presso l'abitazione di Armao. L'indagine è condotta dalla Squadra Mobile di Palermo.

Sono in tutto nove le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato l'ex vicepresidente della Regione siciliana. Per tutti e nove la Procura ha chiesto l'arresto.

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corruzione indagine arresto
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