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Elvira Terranova

Elvira Terranova

Caposervizio

Giornalista professionista dal 1998, Cavaliere al merito della Repubblica e medaglia d'oro al valor civile. Nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 27 gennaio 1970. Da 30 anni si occupa dalla Sicilia di cronaca, in particolare giudiziaria e politica.

Ha seguito i processi più importanti, da Andreotti a Dell'Utri, fino alle stragi mafiose, ma anche processi più recenti come Salvini e trattativa Stato-mafia. Segue da molti anni i fatti più importanti, dalle stragi, all'alluvione di Giampilieri, la strage di Cutro, la strage di migranti a Lampedusa, il naufragio del Bayesian del 2024.

E' stata inviata più volte in Afghanistan dove ha seguito le truppe italiane in missione di pace. Nel 2016 viene insignita dal Presidente Mattarella della onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per avere salvato dei migranti durante un naufragio a Lampedusa. In particolare un bambino di 4 mesi salvato e riportato tra le braccia della madre.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi internazionali di giornalismo, tra cui il Premio Biagio Agnes, il Premio Cutuli, il Premio Francese, il Premio Unicef. Modera incontri con rappresentanti istituzionali, come ministri e politici, e ha presentato diversi eventi alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

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Giornalismo Cronaca Politica Mafia Trattativa Stato mafia
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