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Palermo, cinema King evacuato: aria irrespirabile, forse usato spray urticante

All'improvviso molte persone hanno iniziato a tossire e a sentirsi male

Vigili del fuoco
Vigili del fuoco
03 agosto 2026 | 11.29
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Momenti di paura ieri sera al cinema King di Palermo dove si stava proiettando il film Spiderman. All'improvviso molte persone hanno iniziato a tossire e a sentirsi male. All'interno del cinema c'era anche un vigile del fuoco che ha richiesto l'intervento dei colleghi per un sopralluogo. I gestori hanno immediatamente interrotto la proiezione e dopo l'arrivo dei vigili del fuoco è stato fatto evacuare il cinema. Sembra che sia stato usato dello spray urticante al peperoncino.

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