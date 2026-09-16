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Meloni: "Governerò finché avrò una maggioranza solida, voglio arrivare a fine legislatura"

La premier in conferenza stampa: "Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia"

Giorgia Meloni - Ipa
Giorgia Meloni - Ipa
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16 settembre 2026 | 18.48
Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

"Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa Nazione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull'ipotesi voto anticipato. "Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura", ha aggiunto, sottolineando: "Intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna".

Sull'ipotesi voto anticipato "leggo ogni giorno delle ricostruzioni, che io davvero non so da dove possano muovere, su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare", ha detto ancora la premier aggiungendo: "La prima volta lo lessi che neanche avevo fatto la lista del Consiglio dei ministri...".

"Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura", ha rimarcato Meloni. "Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare", ha detto ancora la leader di Fdi.

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