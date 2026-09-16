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Ex Ilva, udienza Cassazione su ricorso fissata per il 20 ottobre: tavolo governo-sindacati si riaggiorna

Il governo ai sindacati: decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso con quadro più chiaro. Esecutivo avvierà interlocuzione con aziende per non procedere con i licenziamenti

Ex Ilva - (Ipa)
Ex Ilva - (Ipa)
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16 settembre 2026 | 11.08
Martina Regis e Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

Durante l’incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull’ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l’udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva. Di conseguenza, il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo.

Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori - che il governo avrebbe approvato al Consiglio dei ministri di oggi - sarà discusso "quando il quadro generale sarà più chiaro", hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati sulla situazione dei lavoratori ex Ilva.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende, il governo avvierà un’interlocuzione con le aziende dell’indotto per chiedere di non dar corso ai licenziamenti, che ad avviso dell’esecutivo "sarebbero l’ultima cosa da fare di fronte a questa situazione di incertezza".

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