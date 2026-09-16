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Ravenna, false certificazioni mediche per stranieri nei Cpr: in corso perquisizioni

Salvini: "Radiazione e pagamento danni per medici se colpevoli falsi certificati a migranti"

Ravenna, false certificazioni mediche per stranieri nei Cpr: in corso perquisizioni
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16 settembre 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
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La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all’esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell’ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i Centri di permanenza per i rimpatri.

Destinatari dei decreti di perquisizione sono, a eccezione di un solo caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L’attività giudiziaria interesserà oltre venti professionisti e sarà eseguita nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese, con il concorso delle Squadre Mobili territorialmente competenti.

"Quanto sta emergendo è molto grave. Se riconosciuti colpevoli, radiazione dall’albo dei medici e pagamento dei danni, di tasca propria, per le mancate espulsioni di tutti i clandestini che avrebbero protetto. Altro che giuramento di Ippocrate, se fosse confermata l’accusa questi avrebbero 'giurato' in un centro sociale". Così in un post su 'X' Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega commentando la notizia sui falsi certificati medici per i migranti.

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false certificazioni mediche Cpr stranieri perquisizioni
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