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Antonio Atte

Antonio Atte

Giornalista Politico

Antonio Atte è giornalista professionista dal 2019. Laureato con lode all’Università degli Studi Roma Tre, ha seguito per anni il Movimento 5 Stelle, raccontandone l’ascesa da forza antisistema a partito di governo. Iscritto all’Associazione Stampa Parlamentare dal 2023, dal 2022 segue l’attività della Presidenza del Consiglio e i principali vertici internazionali a cui partecipa il governo guidato da Giorgia Meloni, occupandosi di politica nazionale.

Nel 2025 è diventato il chigista di Adnkronos. Tra i riconoscimenti ricevuti figura il 3° Premio “Inner Wheel” - Certamen Plinianum.

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