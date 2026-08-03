Antonio Atte è giornalista professionista dal 2019. Laureato con lode all’Università degli Studi Roma Tre, ha seguito per anni il Movimento 5 Stelle, raccontandone l’ascesa da forza antisistema a partito di governo. Iscritto all’Associazione Stampa Parlamentare dal 2023, dal 2022 segue l’attività della Presidenza del Consiglio e i principali vertici internazionali a cui partecipa il governo guidato da Giorgia Meloni, occupandosi di politica nazionale.