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Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video

13 agosto 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
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Matteo Renzi è apparso a sorpresa durante il concerto di Katy Perry a Cala di Volpe, in Costa Smeralda. Il leader di Italia Viva era insieme alla moglie Agnese e ai figli. Renzi ha commentato la serata - nella quale ha incontrato l'ex premier canadese Justin Trudeau, attuale compagno della pop star americana - condividendo video e foto sul suo profilo Instagram: "È stato molto bello ritrovare ieri Justin Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare per i progressisti in tutto il pianeta. E poi super divertente il concerto di Katy Perry. Non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei e meno male - scrive ancora Renzi - che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro. I kraken non fanno Roar", ha concluso riferendosi al suo 'nomignolo' (Kraken) e al brano di Katy Perry del 2013 ('Roar').

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