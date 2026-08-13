Matteo Renzi è apparso a sorpresa durante il concerto di Katy Perry a Cala di Volpe, in Costa Smeralda. Il leader di Italia Viva era insieme alla moglie Agnese e ai figli. Renzi ha commentato la serata - nella quale ha incontrato l'ex premier canadese Justin Trudeau, attuale compagno della pop star americana - condividendo video e foto sul suo profilo Instagram: "È stato molto bello ritrovare ieri Justin Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare per i progressisti in tutto il pianeta. E poi super divertente il concerto di Katy Perry. Non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei e meno male - scrive ancora Renzi - che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro. I kraken non fanno Roar", ha concluso riferendosi al suo 'nomignolo' (Kraken) e al brano di Katy Perry del 2013 ('Roar').