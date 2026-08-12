Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video

"Alla fiera di Report ormai non si capisce più chi incontrava chi", scrive Maurizio Gasparri sui social pubblicando un video in cui il brano di Branduardi 'Alla fiera dell'Est' diventa 'Alla fiera di Report', con "un intreccio di incontri, rapporti e vicende sul quale adesso è la magistratura a cercare di fare chiarezza", scrive ancora Gasparri. Nella canzone rivisitata tutto parte da Ranucci a cena con Lavitola, "che poi incontravano Clesio Tavares Gomes, dipendente collaboratore di Lavitola, ora latitante in Africa", che a sua volta "incontrava dei camorristi che avrebbero fatto l'attentato a Ranucci, secondo la ricostrizione della magistratura". Gasparri aggiunge infine un altro personaggio alla 'Fiera di Report': Giulia Innocenzi con le polemiche che hanno riguardato il suo documentario.