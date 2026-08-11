L'attrice nota per aver interpretato Maria in 'Un medico in famiglia' ha raccontato sui social di essere stata criticata per le rughe sul volto nei commenti sotto un video in cui si avvicinava molto alla telecamera per rispondere a delle domande. "Tantissime donne mi hanno attaccata con una ferocia allucinante, deridendomi", ha detto in un video. "Non me ne frega niente se sono accettabile ai vostri occhi o meno, - ha affermato l'attrice - sono fiera di ognuno di questi segni perché sono vita e verità".