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Non solo caldo estremo, scatta allerta temporali al Centro-Sud

Allerta gialla della protezione civile in sei regioni

Temporale - Fotogramma
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11 agosto 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la Penisola, scatta anche l'allarme maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di oggi, martedì 11 agosto, la Protezione civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in sei regioni.

L'allerta meteo in 6 regioni

L'allerta meteo prevede rischio idraulico in Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale); rischio temporali quindi in Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti), Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico) e Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia); infine rischio idrogeologico in Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale) e Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico).

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