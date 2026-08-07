Dalla minaccia ibrida sul fianco orientale della Nato alla sfida per l'autonomia digitale. Barbara Carfagna presenta la nuova puntata di 'Codice', in onda su Rai1 dopo il Tg di mezzanotte, dedicata alle nuove frontiere della sovranità europea. Tra Lituania, Estonia e Francia, il programma racconta la dipendenza dell'Europa da cloud, piattaforme e intelligenze artificiali straniere e la corsa a costruire capacità tecnologiche proprie. Al centro una domanda: l'Europa può diventare protagonista dell'intelligenza artificiale o rischia di limitarsi a regolamentare tecnologie sviluppate altrove?