Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video

In un video, pubblicato sui suoi canali social, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha piantato un ombrellone in una distesa arida che ricorda una spiaggia. Ma è il letto del fiume Po in secca. Un'occasione per ribadire l'urgenza che i cambiamenti climatici impongono, contro ogni negazionismo. "La siccità distrugge i raccolti - ammonisce Bonelli - fa aumentare i prezzi di pane, frutta e verdura e colpisce soprattutto le famiglie più fragili. La crisi climatica aumenta le disuguaglianze e a pagare sono sempre i cittadini. Basta negazionismo. Il tempo delle scuse è finito. È ora di agire".