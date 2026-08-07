Nei campioni prelevati dalla Guardia di Finanza nei controlli effettuati a Roma in due giorni, "abbiamo riscontrato alcune anomalie dovute alla presenza di sostanze diverse da quelle che dovevano essere naturalmente presenti. In media, ogni 10-15 campioni analizzati ne troviamo 1 adulterato che non rispetta le norme, sia quelle commerciali sia quelle fiscali. Ed è un fenomeno in crescita in questi ultimi periodi". Lo spiega all'Adnkronos il dirigente dell'ufficio laboratorio di Roma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Fabrizio Apruzzese dopo l'inchiesta dell'Adnkronos che aveva raccolto le segnalazioni di diversi meccanici della Capitale sulla sensibile crescita nel numero di moto, auto e scooter che si presentavano con danni al motore causati dai carburanti annacquati.