circle x black
Cerca nel sito
 

Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video

07 agosto 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Circa il 20% degli impianti controllati è risultato irregolare: abbiamo sequestrato oltre 10,5 tonnellate di prodotti non conformi e sono state erogate sanzioni per oltre 20mila euro". Questo il bilancio tracciato del colonnello Daniele Corradini, comandante del I Gruppo Roma della Guardia di Finanza, dopo i due giorni di controlli effettuati dalle Fiamme Gialle dopo che l'Adnkronos ha raccolto le segnalazioni di diversi meccanici della Capitale, che segnalavano un crescente fenomeno di benzina annacquata e gasolio impuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Benzina annacquata Benzina guardia di finanza carburante con acqua carburanti guardia di finanza sequestri
Vedi anche
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video
News to go
Caldo record taglia produzione ortofrutta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza