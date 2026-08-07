"Circa il 20% degli impianti controllati è risultato irregolare: abbiamo sequestrato oltre 10,5 tonnellate di prodotti non conformi e sono state erogate sanzioni per oltre 20mila euro". Questo il bilancio tracciato del colonnello Daniele Corradini, comandante del I Gruppo Roma della Guardia di Finanza, dopo i due giorni di controlli effettuati dalle Fiamme Gialle dopo che l'Adnkronos ha raccolto le segnalazioni di diversi meccanici della Capitale, che segnalavano un crescente fenomeno di benzina annacquata e gasolio impuro.