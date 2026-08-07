Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video

Jovanotti e Alfa hanno acceso l'Olbia Arena durante la prima tappa del Jova Summer Party, cantando per la prima volta dal vivo la loro hit estiva, 'Buon Vento'. Nel presentare il suo ospite, Jovanotti ha espresso parole di grande stima: "Mi piace la sua fame, la sua voglia di arrivare al cuore delle persone senza voler essere uguale a nessuno. È un talento della scrittura, ha un grande oceano da navigare". Visibilmente emozionato, Alfa è salito sul palco con una maglia di un vecchio concerto di Jovanotti, il primo a cui aveva partecipato da bambino. Rivolgendosi al suo mentore, ha confessato: "È colpa tua se faccio questo mestiere". "E lo fai bene", è stata la risposta di Jovanotti.