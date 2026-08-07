circle x black
Cerca nel sito
 

Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video

07 agosto 2026 | 22.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jovanotti e Alfa hanno acceso l'Olbia Arena durante la prima tappa del Jova Summer Party, cantando per la prima volta dal vivo la loro hit estiva, 'Buon Vento'. Nel presentare il suo ospite, Jovanotti ha espresso parole di grande stima: "Mi piace la sua fame, la sua voglia di arrivare al cuore delle persone senza voler essere uguale a nessuno. È un talento della scrittura, ha un grande oceano da navigare". Visibilmente emozionato, Alfa è salito sul palco con una maglia di un vecchio concerto di Jovanotti, il primo a cui aveva partecipato da bambino. Rivolgendosi al suo mentore, ha confessato: "È colpa tua se faccio questo mestiere". "E lo fai bene", è stata la risposta di Jovanotti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jovanotti alfa jovanotti olbia
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza