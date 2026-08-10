"Vado a prendere mia figlia, voglio solo vederla. Sono soddisfatto, si torna all'accordo tanto odiato che era ed è il meglio per la bambina". Sono le parole che Leonardo Maria Del Vecchio pronuncia, con un sorriso aperto, dopo aver trovato un accordo (fino al 16 settembre) con l'ex compagna Sara Soldati sull'affidamento della loro bambina di un anno. In sintesi si tratta di un accordo per cui i genitori si alternano ogni sette giorni al fianco della bambina, con la possibilità di interagire con lei in maniera libera nell'interesse della minore.