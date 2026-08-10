circle x black
Cerca nel sito
 

Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"

10 agosto 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vado a prendere mia figlia, voglio solo vederla. Sono soddisfatto, si torna all'accordo tanto odiato che era ed è il meglio per la bambina". Sono le parole che Leonardo Maria Del Vecchio pronuncia, con un sorriso aperto, dopo aver trovato un accordo (fino al 16 settembre) con l'ex compagna Sara Soldati sull'affidamento della loro bambina di un anno. In sintesi si tratta di un accordo per cui i genitori si alternano ogni sette giorni al fianco della bambina, con la possibilità di interagire con lei in maniera libera nell'interesse della minore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Leonardo Maria Del Vecchio Sara Soldati affidamento figlia accordo
Vedi anche
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza