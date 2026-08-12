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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali giovedì 13 agosto: le 5 regioni a rischio

La Protezione civile ha dirmato un avviso di allerta meteo gialla su settori di Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Ancora caldo record ma si intesificano gli acquazzoni

Mappa allerta meteo 13 agosto - (Dipartimento della Protezione civile)
Mappa allerta meteo 13 agosto - (Dipartimento della Protezione civile)
12 agosto 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prosegue l'ondata di maltempo e temporali di calore che sta accompagnando il caldo africano nella settimana che precede il Ferragosto. Per questo, la Protezione civile ha diramato anche per la giornata di domani, giovedì 13 agosto, un avviso di allerta meteo gialla su settori di cinque regioni, concentrate per la maggior parte al Centro Sud.

Allerta meteo gialla 13 agosto: l'elenco delle regioni interessate

Stando a quanto comunicato nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico sui seguenti settori della ﻿Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Allerta meteo gialla per temporali, invece, sempre su settori della Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), ma anche dell'Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), della Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), del Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro) e della Sardegna (Bacini Flumendosa - Flumineddu). Infine, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sempre per domani su Abruzzo e Calabria.

Le previsioni meteo: temperature record e acquazzoni prima della tregua di Ferragosto

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, l'anticiclone africano resta sempre ben presente al Nord, mentre al Centro-Sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. Nel corso del pomeriggio scoppieranno acquazzoni anche sulla Sicilia centro meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale e tra frusinate e isernino. Ancora 18 città bollino rosso per il caldo, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, ma già venerdì 14 agosto cominceranno a diminuire, diventando "solo" 7 e cioè a Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Ritornano anche i bollini verdi.

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allerta meteo temporali ondata di caldo protezione civile
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