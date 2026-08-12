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Caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: "Vogliamo ricordarla da soli e in silenzio"

Interpellati dall'Adnkronos, la mamma e il papà delle 26enne alla vigilia del 19esimo anniversario della sua morte chiedono tranquillità

OMICIDIO DI CHIARA POGGI A GARLASCO (PV), NELLA FOTO LA VITTIMA (Matteo Pellegrinuzzi, Garlasco - 2007-08-14) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
OMICIDIO DI CHIARA POGGI A GARLASCO (PV), NELLA FOTO LA VITTIMA (Matteo Pellegrinuzzi, Garlasco - 2007-08-14) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
12 agosto 2026 | 15.18
Antonietta Ferrante
LETTURA: 2 minuti

"In questi giorni vogliamo solo ricordarla da soli e in silenzio". Giuseppe Poggi - interpellato dall'Adnkronos - parla anche a nome della moglie Rita Preda e a poche ore dall'anniversario della morte della figlia Chiara Poggi - uccisa 19 anni fa nella loro abitazione a Garlasco (Pavia) - chiede tranquillità. L'augurio è che si spenga quel rumore di fondo, riacceso con la nuova inchiesta sul delitto , che ha trasformato un dolore privato in uno show, in un racconto costante del delitto capace di indugiare anche sulle foto del corpo senza vita della ventiseienne. Una telecronaca dove, dietro alle poche comunicazioni ufficiali della Procura di Pavia, c'è un frastuono costante di illazioni contro i genitori o sospetti infondati su Marco, fratello della vittima.

I Poggi hanno riaperto la loro villetta per consentire a chi indaga di svolgere nuove misurazioni, hanno scoperto nell'indagine sul nuovo indagato Andrea Sempio di essere stati intercettati dai carabinieri, hanno letto che il figlio Marco viene definito "ostile" dai militari perché continua a credere alla colpevolezza di Alberto Stasi, l'allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere dai giudici della Cassazione. Lo scorso giugno, l'ex bocconiano ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali e mentre manca poco al suo fine pena - la richiesta della revisione della difesa non arriverà prima dell'autunno - il dolore della famiglia non conosce pause.

In attesa di nuove consulenze e di una chiusura 'bis' della Procura pavese (a fine settembre) nei confronti di Sempio - le indagini difensive hanno portato i pm a chiedere ulteriori approfondimenti sull'impronta, sul profilo psicologico su quello genetico - domani si terrà una messa in memoria di Chiara Poggi.

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Caso Garlasco delitto di garlasco chiara poggi alberto stasi andrea sempio
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