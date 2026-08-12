circle x black
Cerca nel sito
 

Migranti, premier danese: "Politica rigorosa fondamentale per Ue, pronti a rafforzare controlli alle frontiere"

Ad affermarlo durante un dibattito al Parlamento è Mette Frederiksen, che ha definito "preoccupanti" le immagini provenienti da Ceuta

Ceuta - IPA
Ceuta - IPA
12 agosto 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l’Europa". Ad affermarlo durante un dibattito al parlamento è la premier danese, Mette Frederiksen secondo quanto riferisce alla tv danese Tv 2 Nyheder che ha definito "preoccupanti" le immagini provenienti da Ceuta. "Continuiamo a seguire la situazione con estrema attenzione", ha sottolineato aggiungendo che il governo non esiterà "neanche per un secondo" ad adottare "le misure necessarie" qualora si verificassero flussi di migranti diretti attraverso l’Europa. I controlli alle frontiere, ha sottolineato, possono essere rafforzati in modo significativo con un preavviso di appena poche ore.

"La cosa importante, per quanto riguarda Schengen - sottolinea -, è che se sorgono problemi in un Paese, che si tratti di criminalità o di profughi, l’arma più efficace di cui disponiamo in Danimarca è il controllo delle frontiere. Grazie a questo strumento siamo riusciti a fermare dei criminali. Sono una sostenitrice molto convinta dei controlli alle frontiere". Frederiksen ha inoltre affermato di essere "fortemente in disaccordo" con la Spagna per quanto riguarda la politica migratoria.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Frederiksen premier Danimarca migranti Ceuta
Vedi anche
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza