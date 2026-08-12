Ad affermarlo durante un dibattito al Parlamento è Mette Frederiksen, che ha definito "preoccupanti" le immagini provenienti da Ceuta

"Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l’Europa". Ad affermarlo durante un dibattito al parlamento è la premier danese, Mette Frederiksen secondo quanto riferisce alla tv danese Tv 2 Nyheder che ha definito "preoccupanti" le immagini provenienti da Ceuta. "Continuiamo a seguire la situazione con estrema attenzione", ha sottolineato aggiungendo che il governo non esiterà "neanche per un secondo" ad adottare "le misure necessarie" qualora si verificassero flussi di migranti diretti attraverso l’Europa. I controlli alle frontiere, ha sottolineato, possono essere rafforzati in modo significativo con un preavviso di appena poche ore.

"La cosa importante, per quanto riguarda Schengen - sottolinea -, è che se sorgono problemi in un Paese, che si tratti di criminalità o di profughi, l’arma più efficace di cui disponiamo in Danimarca è il controllo delle frontiere. Grazie a questo strumento siamo riusciti a fermare dei criminali. Sono una sostenitrice molto convinta dei controlli alle frontiere". Frederiksen ha inoltre affermato di essere "fortemente in disaccordo" con la Spagna per quanto riguarda la politica migratoria.