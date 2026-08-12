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Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3.7: avvertita sulla costa a Massa, Lucca, Livorno e Pisa

L'epicentro lungo la Costa settentrionale davanti a Marina di Pisa e a una profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone

Terremoto in Toscana oggi - (Ingv)
Terremoto in Toscana oggi - (Ingv)
12 agosto 2026 | 11.24
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

La terra torna a tremare in Toscana: una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi, mercoledì 12 agosto, alle ore 10:57 dall'Ingv con epicentro al largo della Costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e a una profondità di 9 km. E' stata avvertita a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10:59, un’altra scossa di minore entità, magnitudo 2.2.

Anche il presidente della Regioni, Eugenio Giani, ha confermato sui propri canali social il sisma: "Scossa di terremoto avvertita nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. In corso verifiche con il sistema regionale di Protezione Civile", ha scritto. Al momento, però, non si registrano danni a cose o persone.

Tante, invece, le segnalazioni sui social media: "A Ponsacco si è sentita bene, ero seduta sul letto, l'ho sentita forte", ha scritto un utente, mentre altri affermano di aver avvertito il terremoto anche in spiaggia.

Solo lo scorso 4 agosto una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 era stata registrata sempre nel Pisano, ad una profondità di 8 chilometri. L'epicentro era stato localizzato a 7 chilometri da Pisa. Il sisma in quel caso era stato avvertito anche nelle province vicine di Lucca, Livorno, Massa Carrara e fino a quella di Firenze.

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terremoto in toscana terremoto massa carrara terremoto pisa terremoto lucca terremoto livorno
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