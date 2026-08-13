Diversi utenti sui social l'hanno soprannominata 'The Zapper'. In queste ore l'ex collaboratrice della Casa Bianca Jayme Leagh Franklin è diventata famosa sui social per essere apparsa in un video, diventato virale, girato nello Studio Ovale durante la firma dell'ordine esecutivo sui vaccini. Molti utenti sui social sostengono che la donna si toccasse la pancia per attivare un dispositivo nascosto in grado di svegliare Donald Trump con una scossa, quando il presidente si appisolava. Lei ha risposto sui social alla teoria complottista, chiarendo: "Sono solo incinta".