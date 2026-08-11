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Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana

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11 agosto 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
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Si va verso una cordata italiana per salvare e rilanciare l'ex Ilva di Taranto.

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