La questione dei migranti riaccende la tensione in Europa. "La Germania e l'Italia collaborano strettamente e in uno spirito di fiducia sulle questioni relative alla politica migratoria e all'attuazione del Sistema Europeo Comune di Asilo" dice il portavoce del Ministero dell'Interno federale tedesco. "Un sistema di Dublino funzionante è la condizione fondamentale per il successo del Sistema Comune Europeo di Asilo (Geas) - spiega -. La Germania si aspetta che i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia vengano nuovamente effettuati a partire dal 12 giugno 2026".

"Il ministero dell'Interno federale si è impegnato con successo per l'introduzione di nuove regole di trasferimento ai sensi del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (Amm-Vo), che succede a Dublino III", prosegue, ricordando che "queste includono modalità di trasferimento vincolanti e pratiche per tutti gli Stati membri, nonché un quadro giuridico dettagliato per i trasferimenti volontari come forma di trasferimento non burocratica ed efficiente". "Il regolamento di esecuzione che stabilisce questo nuovo quadro giuridico (Amm-Dvo) - continua - è in vigore dall'applicabilità del Geas, ovvero dal 12 giugno 2026. A ciò si aggiunge che l'Italia e la Grecia hanno concordato, nel quadro di accordi bilaterali nell'autunno del 2025, di reimplementare le regole di Dublino a partire dall'applicabilità del Geas nel giugno 2026. La Germania si aspetta pertanto che i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia vengano nuovamente effettuati a partire dal 12 giugno 2026. Gli accordi si riferiscono all'attuazione della procedura di determinazione dello Stato competente a partire dal 12 giugno 2026. Il numero di persone trasferite di volta in volta dipende da una moltitudine di fattori. Non è quindi possibile formulare previsioni su quante persone saranno trasferite in futuro".

Tajani: "Nessun problema con Germania su dublinanti"

Sul tema è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non credo che ci sia un problema" con la Germania sulla questione dei dublinanti, ha detto a margine delle commemorazioni dell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. "Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, quindi credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio - ha spiegato Tajani - non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania".