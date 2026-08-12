Terza giornata di finali ai campionati europei di nuoto di Parigi. L'Italia, oggi 12 agosto, conquista due medaglie di bronzo con Thomas Ceccon nei 200 dorso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Solo settimo nei 100 stile libero Carlos D'Ambrosio. Attesa anche per Luca De Tullio in finale negli 800 stile libero, oltre alla staffetta 4x100 stile libero femminile. Gli Europei di nuoto sono visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206) e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.