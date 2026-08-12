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Europei nuoto, Pilato e Ceccon conquistano la medaglia di bronzo - Diretta

Il vicentino sale sul podio nei 200 dorso, la tarantina nei 100 rana

Benedetta Pilato - Ipa/Fotogramma
Benedetta Pilato - Ipa/Fotogramma
12 agosto 2026 | 17.32
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Terza giornata di finali ai campionati europei di nuoto di Parigi. L'Italia, oggi 12 agosto, conquista due medaglie di bronzo con Thomas Ceccon nei 200 dorso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Solo settimo nei 100 stile libero Carlos D'Ambrosio. Attesa anche per Luca De Tullio in finale negli 800 stile libero, oltre alla staffetta 4x100 stile libero femminile. Gli Europei di nuoto sono visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206) e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.

Ieri grande giornata per gli azzurri con il doppio oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile libero,

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