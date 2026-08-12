Terza giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, mercoledì 12 agosto, gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie nella rassegna continentale dopo il poker di ieri, con gli ori di Nicolò Martinenghi (100 rana) e Simona Quadarella (800 stile libero) e i bronzi di Simone Cerasuolo (100 rana) e Sara Curtis (100 stile libero). Ecco gli orari delle gare di oggi e dove vederle in tv e streaming.

Europeo nuoto, programma oggi e italiani in gara

Ecco il programma di oggi agli Europei di nuoto di Parigi:

SESSIONE MATTUTINA

9.30 Batterie 200m stile libero donne – Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci

9.54 Batterie 100m farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti

10.14 Batterie 50m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

10.27 Batterie 200m rana uomini – Christian Mantegazza

10.49 Batterie 400m misti donne – Giada Alzetta, Anna Pirovano

11.03 Batterie staffetta 4x100m stile libero donne – Italia

SESSIONE SERALE

18.30 Semifinali 200m stile libero donne

18.40 Finale 200m dorso uomini (Thomas Ceccon)

18.47 Finale 50m farfalla donne

18.52 Finale 100m stile libero uomini

18.58 Finale 100m rana donne (Lisa Angioini, Benedetta Pilato)

19.04 Semifinali 200m rana uomini

19.26 Semifinali 50m dorso donne

19.33 Semifinali 100m farfalla uomini

19.54 Finale 400m misti donne

20.03 Finale 800m stile libero uomini (Luca De Tullio)

20.16 Finale staffetta 4x100m stile libero donne

Europei nuoto, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.