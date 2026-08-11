Dove vedere gli Europei di Birmingham? Le gare di oggi sono visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (nelle fasce 20-20:30 e 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252 (tutta la sessione mattutina e in serata a partire dalle 20:35). Tutti gli appuntamenti sono visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.