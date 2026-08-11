Seconda giornata di gare in vasca nella rassegna continentale di Parigi. Nicolò vince i 100 rana, Simona domina la finale degli 800 stile libero, bronzi per Curtis e Cerasuolo

Seconda giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, martedì 11 agosto, gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie nella rassegna continentale: dopo lo splendido argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti, la seconda medaglia azzurra è il bronzo nei 100 stile libero di Sara Curtis. Nel tardo pomeriggio, Nicolò Martinenghi vince una straordinaria medaglia d'oro nella finale dei 100 rana, in una gara che vede anche il bronzo di Simone Cerasuolo. Poi toccherà a Simona Quadarella, qualificata nella finale degli 800 stile libero con il miglior tempo.

Dove vedere gli Europei di nuoto? Le gare di oggi saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.

Domani si torna in vasca per la terza giornata di gare, che vedrà l’assegnazione di medaglie e titoli in 7 finali (tra cui gli 800 stile libero maschili, con Luca De Tullio).