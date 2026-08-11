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Addetto alla sicurezza morto dopo lite in discoteca a Cosenza: fermate due persone

L'omicidio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al locale di Sangineto: la vittima era un 34enne morto dopo essere stato trasferito in ospedale

Addetto alla sicurezza morto dopo lite in discoteca a Cosenza: fermate due persone
11 agosto 2026 | 15.40
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Due persone sono state fermate per la morte del 34enne dopo una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca a Sangineto (Cosenza) dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. A portare a termine le indagini, dirette dalla procura di Paola, i carabinieri e i poliziotti della squadra mobile. L'uomo era stato ricoverato inizialmente all'ospedale di Cetraro ma, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, era stato trasferito a Cosenza, dove nella notte è deceduto.

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