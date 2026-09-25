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Iran, Nyt: "Teheran propone a Usa piano 7 giorni per fine guerra e riapertura Hormuz"

Secondo il piano, Teheran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare

Murales a Teheran - Afp
Murales a Teheran - Afp
25 settembre 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un piano di sette giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che dura ormai da quasi sette mesi. Secondo quanto riportato dal New York Times, la proposta di Teheran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz entro la fine del settimo giorno, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. Secondo il piano, l'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare di Teheran.

Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano si basa sul memorandum d'intesa già raggiunto dalle due parti a giugno. Araghchi ha espresso ai giornalisti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'auspicio che un accordo venga raggiunto prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

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