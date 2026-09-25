Il presidente degli Stati Uniti dona all'ospite una statua di un'aquila calva, simbolo degli Usa: "Simbolo nazionale e l'incarnazione dello spirito libero e inebriante dell'America". Da Musk a Huang, i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale e tecnologia al gala. Accesso negato alla stampa

"Un nuovo modello di convivenza" tra Usa e Cina prende vita dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Ad affermarlo è stato il leader cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta alla Casa Bianca ospitata dal tycoon. Evento in cui erano presenti, tra gli altri, i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale e tecnologia, tra cui Jensen Huang di Nvidia e l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. Lasciati fuori, impossibilitati a coprire l'arrivo del leader cinese con un divieto, i giornalisti di Cnn e MsNow.

Come ricorda la stampa Usa, si tratta del secondo vertice tra Xi e Trump quest'anno e la prima visita del leader cinese a Washington in oltre un decennio, nel tentativo di gestire la relazione bilaterale più importante al mondo. I due leader si sono incontrati ieri e hanno sottolineato l'importanza delle discussioni sull'intelligenza artificiale. Altre questioni chiave, tra cui il commercio, Taiwan e la guerra in Iran, sono state al centro dell'incontro.

Il dono di Trump a Xi: l'aquila calva simbolo Usa

Nel corso della cena di gala, Trump ha donato al leader cinese una statua di un'aquila calva. L'aquila calva, alta circa un metro e posta su un piedistallo, è stata realizzata da un artista americano in collaborazione con il presidente e la first lady Melania Trump, come ha affermato Trump nel suo discorso durante la cena.

"L'aquila calva è un simbolo nazionale degli Stati Uniti e l'incarnazione dello spirito libero e inebriante dell'America", ha spiegato Trump che ha poi aggiunto: "Speriamo che trovi un bel posto, un posto meraviglioso a Pechino".

Da George Washington a Nixon, nel discorso di Xi 250 anni di rapporti Usa-Cina

Durante il suo discorso alla alla Casa Bianca, il leader cinese ha rievocato momenti di scambio e cooperazione tra Stati Uniti e Cina nei 250 anni di storia americana.

Dopo aver iniziato ricordando l'interesse di George Washington per la collezione di porcellane cinesi, si è soffermato sulla cooperazione tra le forze cinesi e americane contro il Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale, definendola "un'amicizia forgiata nel sangue e nel fuoco".

Xi ha poi ricordato la storica visita in Cina dell'ex presidente statunitense Richard Nixon nel 1972. La stretta di mano tra Nixon e il primo leader cinese Mao Zedong segnò l'inizio della normalizzazione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

"Come un fiume che non smette mai di scorrere, la storia non si ferma mai", ha affermato Xi, prima di auspicare una cooperazione futura.

Al termine del discorso, Xi ha poi affermato che il programma "Make America Great Again" del presidente Trump potrebbe affiancarsi all'obiettivo di Xi per una "grande rinascita nazionale" della Cina.

"La Cina e gli Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, soddisfare le aspettative dei nostri popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo approccio per una convivenza pacifica tra le grandi potenze", le parole del leader di Pechino.

Da Musk a Huang, i vertici della tecnologia e dell'AI alla cena

Alla cena di Stato presenti i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale e tecnologia. Seduti al tavolo d'onore, di fronte al podio, insieme al presidente degli Stati e al leader cinese durante la cena, Jensen Huang, Ceo del colosso dei chip per l'intelligenza artificiale Nvidia, con la moglie Lori Huang; Lisa Su, Ceo del colosso dei chip per l'intelligenza artificiale AMD, con il marito Daniel Lin; Elon Musk, Ceo di SpaceX e Tesla; Tim Cook, ex Ceo di Apple, che si è dimesso dal suo incarico il mese scorso.

Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza di una gestione responsabile dell'IA durante il loro incontro odierno, e la tecnologia rappresenta un tema centrale della visita, come affermato in precedenza da Xi.

Secondo la lista, anche Jeff Yass, miliardario e importante finanziatore del Partito Repubblicano, che detiene una partecipazione nella società madre cinese di TikTok, ByteDance, e una serie di leader del settore finanziario, sono stati invitati.

Accesso vietato ai giornalisti

Dopo il bando e la sentenza di un giudice, ai giornalisti di MsNow è stato invece negato l'accesso per seguire l'arrivo del leader cinese alla cena di Stato. Prima dell'evento, la Casa Bianca ha impedito a due giornalisti della Cnn di seguire l'arrivo di Xi.