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Trump accoglie Xi alla Casa Bianca: "Usa e Cina hanno fatto passi da gigante insieme"

Il presidente americano: "Con le decisioni su tecnologia, sicurezza e super intelligenza possiamo promuovere pace e ricchezza". Il leader cinese: "Possiamo risolvere molti problemi"

Xi Jinping e Donald Trump - (Afp)
Xi Jinping e Donald Trump - (Afp)
24 settembre 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con Xi Jinping "un'amicizia davvero grande". Donald Trump accoglie Xi Jinping alla Casa Bianca e parla così nelle dichiarazioni ai giornalisti prima del faccia a faccia con il presidente della Cina. Nel colloquio, dice il presidente americano, sul tavolo "questioni pressanti" riguardo alla sicurezza, la tecnologia e la "super intelligenza", come il tycoon ha annunciato che d'ora in poi nei documenti ufficiali verrà chiamata l'intelligenza artificiale. "Le decisioni che prenderemo in queste aree oggi potranno promuovere pace e prosperità nei decenni a venire", afferma Trump, aggiungendo che lui e Xi continueranno a "lavorare insieme per un futuro migliore".

Gli Stati Uniti e la Cina hanno fatto "enormi passi avanti nelle questioni che mettono i nostri due Paesi uno di fronte all'altro", prosegue il presidente americano, affermando che Pechino e Washington stanno "incoraggiando una relazione commerciale più bilanciata".

In particolare, Trump fa riferimento alla sua visita a Pechino dello scorso maggio e alla creazione di una "commissione per il Commercio", definendolo "un nuovo meccanismo e qualcosa che sta avendo un incredibile successo". "I nostri team stanno lavorando per incoraggiare una relazione commerciale più bilanciata, compreso un nuovo accesso al mercato per coltivatori e allevatori americani".

Xi sottolinea che "amicizia, cooperazione e benessere delle popolazioni" sono il fulcro del rapporto tra Cina e Stati Uniti. Xi ringrazia per l' "ospitalità", descrive gli Usa e la Repubblica Popolare come "grandi Paesi" e sottolinea come abbiano una "responsabilità storica" per "sviluppo" e "progresso". "Cina e Stati Uniti sono Nazioni leader nel campo dell'intelligenza artificiale e abbiamo capacità e responsabilità sullo sviluppo del'l'intelligenza artificiale per il bene" e affinché "resti sotto il controllo dell'uomo". "La cooperazione non può risolvere tutti i problemi del mondo", ma "molti potrebbero essere difficile da risolvere senza" una collaborazione tra Washington e Pechino.

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