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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 25 settembre: le regioni a rischio

Il bollettino della Protezione civile per domani indica pioggia in gran parte delle regioni del Centro-Sud. Poi nel weekend migliora con il ritorno dell'anticiclone

Mappa delle allerte meteo del 25 settembre - (Protezione civile)
Mappa delle allerte meteo del 25 settembre - (Protezione civile)
24 settembre 2026 | 16.36
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo per domani, venerdì 25 settembre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni.

Allerta meteo gialla 25 settembre: l'elenco delle regioni interessate

Come emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo (Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), Campania (Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica), Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

A ciò si aggiungano le allerte meteo sempre per domani per rischio idraulico sulla Calabria e idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

Le previsioni meteo di domani: pioggia al Sud ma poi torna l'anticiclone

Secondo le previsioni del IlMeteo.it, la giornata di domani 25 settembre sarà caratterizzata al primo mattino da rovesci e temporali da Romagna e Marche verso Abruzzo, Puglia, Lazio (anche Roma), Campania e resto del Sud, ma migliora quasi ovunque entro sera. Tuttavia, nel weekend torna l'anticiclone, che porterà bel tempo su tutte le regioni, con più nubi e piogge sparse, sabato, solo su Sicilia e settori ionici.

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allerta meteo allerta meteo gialla maltempo protezione civile
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