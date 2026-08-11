Seconda giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, martedì 11 agosto, gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie nella rassegna continentale, dopo lo splendido argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Torna in vasca Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 200 dorso, mentre in serata tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, a caccia di medaglie nei 100 rana, e Simona Quadarella, arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis. Ecco orario, programma e dove vedere le gare di giornata in tv e streaming.

Europei nuoto, programma oggi e italiani in gara

Ecco il programma di oggi agli Europei di nuoto di Parigi:

SESSIONE MATTUTINA

9.30 Batterie 50m farfalla donne (Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro)

9.44 Batterie 100m stile libero uomini (Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi)

10.12 Batterie 100m rana donne (Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato)

10.28 Batterie 200m dorso uomini (Thomas Ceccon, Daniele Del Signore)

10.45 Batterie staffetta 4x100m misti mista (Italia)

11.04 Batterie 800m stile libero uomini (Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello)

SESSIONE SERALE

18.30 Finale 200m dorso donne

18.37 Finale 50m farfalla uomini

18.42 Finale 100m stile libero donne (Sara Curtis)

18.48 Finale 100m rana uomini (Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi)

18.54 Semifinali 100m rana donne

19.03 Semifinali 200m dorso uomini

19.25 Semifinali 50m farfalla donne

19.32 Semifinali 100m stile libero uomini

19.53 Finale 800m stile libero donne (Simona Quadarella)

20.06 Finale staffetta 4x100m misti mista

Europei nuoto, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi, martedì 11 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.