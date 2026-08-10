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Ciclista travolto e ucciso nel Leccese, 22enne si presenta in caserma: "Sono stato io"

Il corpo di Daniele Congedi era stato rinvenuto a circa dieci metri dalla sua bicicletta. Si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento

Il luogo dove è stato ritrovato il corpo - (Fonte carabinieri)
Il luogo dove è stato ritrovato il corpo - (Fonte carabinieri)
10 agosto 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è costituito oggi, lunedì 10 agosto, in caserma a Ugento, in provincia di Lecce, un 22enne che ieri mattina avrebbe travolto e ucciso il ciclista di 28 anni, Daniele Congedi. Il corpo del giovane è stato trovato ieri in tarda serata in un terreno adiacente alla strada provinciale tra Racale e Ugento.

Il corpo della vittima è stato rinvenuto a circa dieci metri dalla bicicletta.

Ciclista ucciso, a che punto sono le indagini

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Racale e della Compagnia di Casarano hanno stretto il cerchio sull’auto coinvolta anche attraverso verifiche effettuate nelle officine della zona, finalizzate a individuare eventuali vetture portate nelle ultime ore per riparazioni compatibili con i danni che potrebbero essere stati provocati dall’impatto. Si è rivelata particolarmente importante la segnalazione giunta spontaneamente ai militari da parte del titolare di una ditta di soccorso stradale che, dopo aver appreso la notizia dell’incidente, ha contattato la caserma riferendo di aver recuperato, proprio nella zona interessata, un’auto rimasta in panne.

Nel corso di accertamenti successivi nel deposito della ditta è stato esaminato il veicolo e di riscontrare elementi compatibili con la dinamica dell'incidente , indirizzando ulteriormente le attività investigative. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro, trattasi di una Lancia Y. Si è risaliti quindi al proprietario dell’auto, che in un primo momento risultava irreperibile. Sono stati convocati i familiari e, nelle ore successive, il giovane si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dal proprio avvocato difensore.

Le attività investigative sono in corso e sono finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad acquisire tutti gli elementi necessari. Al momento, l’ipotesi di reato oggetto degli accertamenti è quella di omicidio stradale. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce.

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