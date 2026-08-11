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Caldo record, continua l'onda rossa: 19 città in massima allerta, verso Ferragosto di fuoco

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi saranno 19 le città bollino rosso e domani 18. Ancora temperature record il 15 agosto ma da domenica potrebbe cambiare tutto

Persone, ragazze si rinfrescano nella fontana d' Apple in Piazza Liberty (Duilio Piaggesi/Fotogramma, Milano - 2019-06-26) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
Persone, ragazze si rinfrescano nella fontana d' Apple in Piazza Liberty (Duilio Piaggesi/Fotogramma, Milano - 2019-06-26) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
12 agosto 2026 | 00.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il caldo non molla e nel bollettino del ministero della Salute è ancora 'onda rossa'. Secondo l'ultimo aggiornamento, mercoledì 12 agosto il codice dell'allerta massima (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale) interesserà 19 città su 27 monitorate.

L'elenco delle città bollino rosso oggi e domani

Il bollino rosso è atteso a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Giovedì 13 agosto restano in rosso 18 capoluoghi (Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo), mentre Pescara virerà verso il giallo (livello 1, di pre-allerta).

Il quadro di mercoledì si completa con 2 città bollino arancione (allerta 2 ad Ancona e Cagliari, con rischi per la salute dei fragili) e 6 in giallo (Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Giovedì Cagliari resta arancione, mentre con Pescara saranno gialli altri 7 capoluoghi: Ancona, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Le previsioni meteo di Ferragosto: quando arriva la tregua

Secondo le ultime previsioni meteo, a Ferragosto sarà ancora l'anticiclone africano a farla da padrone con temperature fino a 40 gradi soprattutto nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, e sui 35/36 gradi nella grandi città, come riferiscono gli esperti de IlMeteo.it. Da segnalare solamente il rischio di qualche acquazzone sulle Alpi centro-occidentali e sui rilievi interni del Sud e della Sicilia. Ma, a partire da domenica 16 agosto, la situazione potrebbe cambiare: tra il pomeriggio e la sera assisteremo ai primi segnali di svolta, con l'arrivo di correnti più fresche e instabili in quota innescherà lo sviluppo di temporali sulle zone montuose.

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ondata di caldo bollino rosso anticiclone africano previsioni meteo ferragosto
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